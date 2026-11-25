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Суды обязали украинское предприятие и иностранную компанию уплатить более 5,5 миллионов гривен штрафа за нарушение оборонных контрактов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что общая сумма договоров превышала 40 миллионов гривен. Речь идет о поставках квадрокоптеров, в частности, оснащенных тепловизионными камерами.

По первому контракту военным должны были поставить квадрокоптеры DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) более чем на 16,5 миллиона гривен. Однако в установленный срок дроны не поставили. Военная часть разорвала контракт и требовала штраф.

Второй контракт предусматривал снабжение иностранной компанией 45 комплектов квадрокоптеров Autel EVO Max 4T и 90 комплектов DJI Mavic 3T. Сумма договора превышала 23 миллиона долларов. Однако компания поставила лишь 45 комплектов Autel EVO Max 4T, а остальные дрона военная часть не получила. Договор расторгли.

"Суд признал дополнительное соглашение недействительным и взыскал с иностранной компании более 2,2 млн грн штрафных санкций", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен. Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.