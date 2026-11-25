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В Украине в четверг, 25 ноября, продолжат действовать графики отключения света. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

26 ноября в части областей будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.

Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.