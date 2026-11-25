В Укрэнерго назвали графики отключений на 26 ноября
В Украине в четверг, 25 ноября, продолжат действовать графики отключения света. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
26 ноября в части областей будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.