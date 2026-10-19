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19 октября 2026, 15:15

Отравление угарным газом: в Черкасской области пострадали 4 человека, среди них - ребенок

19 октября 2026, 15:15
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Фото из открытых источников
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Спасатели предупреждают об опасности. В Черкасской области из-за угарного газа четыре человека отравились

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

В городе Каменка 64-летняя женщина отравилась угарным газом. Причиной была неисправность печного отопления. Женщину госпитализировали медики.

Другой случай произошел в селе Студенец. Там угарным газом отравились сразу три человека: двое взрослых в возрасте 41 и 40 лет, а также 9-летний ребенок. От госпитализации они отказались.

Спасатели напоминают, чтобы уберечься от отравления:

регулярно проверяйте исправность печей, дымоходов и вентиляционных каналов;
не пользуйтесь неисправным печным отоплением;
не перекрывайте дымоход, пока топливо полностью не сгорело;
Установите датчик угарного газа.

Напомним, что в Кировоградской области усиливают контроль за качеством воды из общественных колодцев после того, как в области зарегистрировали шесть случаев водно-нитратной метгемоглобинемии среди детей. Двое детей скончались.

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