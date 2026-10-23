Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 23 октября российские войска направили на Волынскую область более 10 реактивных беспилотников типа "Шахед"

Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

В результате ударов пострадали энергетические объекты в Луцком и Ковельском районах. По состоянию на 09:30 без электроснабжения оставалось около 105 тысяч абонентов.

Из-за последствий атак есть частичное ограничение водоснабжения в Луцке.

Аварийные бригады работают над восстановлением электричества.

Кроме того, в Луцком районе поврежден дом. Один человек получил травмы.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали объекты энергетики в Житомирской области. Более 900 населенных пунктов остались без света.