На Волыни почти 105 тысяч абонентов остались без света после атаки РФ
В ночь на 23 октября российские войска направили на Волынскую область более 10 реактивных беспилотников типа "Шахед"
Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.
В результате ударов пострадали энергетические объекты в Луцком и Ковельском районах. По состоянию на 09:30 без электроснабжения оставалось около 105 тысяч абонентов.
Из-за последствий атак есть частичное ограничение водоснабжения в Луцке.
Аварийные бригады работают над восстановлением электричества.
Кроме того, в Луцком районе поврежден дом. Один человек получил травмы.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали объекты энергетики в Житомирской области. Более 900 населенных пунктов остались без света.
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