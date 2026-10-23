Число погибших в результате удара РФ по рынку на Харьковщине возросло до трех
Число погибших в результате российского удара по рынку в Лозовой Харьковской области 22 октября возросло до трех
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В больнице скончался еще один пострадавшая. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.
Таким образом, количество погибших выросло до трех.
Пострадали 34 пострадавших, еще трое получили острую реакцию на стресс. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Сообщалось о двух погибших и 34 пострадавших.
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