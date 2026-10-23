Двое военных погибли от отравления метадоном: на Житомирщине задержали 17-летнюю девушку

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которая помогала российской ФСБ организовывать отравление украинских военных. Она фасовала наркотики и отправляла их по почте, маскируя подлинные данные отправителя

Об этом сообщил в. и.о. Главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews.

За выполнение задач 17-летней девушке обещали не менее 5 тысяч гривен.

Российские кураторы связывались с военными через Telegram и предлагали им бесплатные наркотики. После получения посылок адресатам предписывали использовать содержимое на камеру. В то же время, военные не знали, что капсулы содержат смертельную дозу метадона.

В результате отравления погибли двое военнослужащих в Житомирской области. Расследуя их гибель, полицейские установили других получателей опасных посылок. Это позволило предотвратить еще четыре убийства в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Задержанной сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в пересылке наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют ее возможную причастность к другим преступлениям.

Максим Цуцкиридзе отметил, что двое погибших военных самовольно покинули воинские части, тогда как военнослужащие, которых удалось спасти, продолжали службу. По его словам, российские спецслужбы использовали такие схемы для убийства украинских военных и дестабилизации ситуации внутри страны.

Напомним, летом в СБУ заявили об активизации попыток российских спецслужб ликвидировать украинских военных через "медовые ловушки". По данным ведомства, с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток.

В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 14-летней девушки, обвиняемой в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб.