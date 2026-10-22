В Черкасской области грузовик съехал в кювет

Фото: полиция Черкасской области

В Звенигородщине Черкасской области грузовой автомобиль Renault Magnum съехал в кювет. Авария произошла 22 октября около 10:30 на автодороге Н-16 между селами Гусаково и Ольховец

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительной информации, 56-летний водитель грузовика не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет.

На месте ДТП работали полицейские сектора реагирования патрульной полиции. Они регулировали дорожное движение и составили надлежащие административные материалы.

В полиции призывают водителей выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные условия, избегать резких маневров и торможений и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом . Пассажирка легковушки погибла на месте, ее муж был госпитализирован.