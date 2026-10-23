Россияне атаковали Харьков беспилотником: возник пожар
Утром 23 октября русские войска атаковали беспилотником Слободской район Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате атаки вспыхнул пожар.
На месте удара работают подразделения ГСЧС.
Информацию о возможных пострадавших уточняют.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
На Днепропетровщине из-за вражеского удара возник пожар на предприятии: есть раненые
23 октября 2026, 09:56Враг атаковал энергетику и гражданскую инфраструктуру Одесщины: возникли пожары
23 октября 2026, 09:43Отказ от поддержки Украины обойдется Европе дороже
23 октября 2026, 09:40Россияне атаковали Харьковщину: двое погибших и 46 пострадавших, среди них ребенок
23 октября 2026, 09:22РФ атаковала энергетику и дома в Ровенской области: часть области без света
23 октября 2026, 09:18Силы ПВО обезвредили 140 из 176 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
23 октября 2026, 08:58Россияне массированно ударили по одной из ТЭС: она прекратила работу
23 октября 2026, 08:46На Львовщине спаниель вынюхал в машине подозрительный белый порошок
23 октября 2026, 08:36Россияне атаковали энергетику Житомирской области: более 900 населенных пунктов без света
23 октября 2026, 08:30На Запорожье из-за российских ударов погибли три человека
23 октября 2026, 08:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все блоги »