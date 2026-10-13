Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Специалисты идентифицировали находку как остатки крылатой ракеты Х-101 врага. Спасатели обследовали близлежащую территорию и изъяли обломки.

В ГСЧС снова напоминают об опасности обломков ракет и беспилотников и призывают не приближаться к взрывоопасных предметам, а сразу сообщать о них по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее в Харьковской области саперы изъяли шесть недетонированных боевых частей российских беспилотников типа "Герань". Опасную находку обнаружили фермеры во время уборки подсолнечника.