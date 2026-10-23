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23 октября 2026, 07:37

Зеленский заявил, что Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров

23 октября 2026, 07:37
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Фото: Офис Президента
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Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп может помочь завершить российскую войну против Украины, если изменит свою риторику по отношению к главе Кремля

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский сказал в интервью британскому предпринимателю и ведущему Стивену Бартлетту для подкаста The Diary Of A CEO, передает RegioNews.

По словам украинского президента, Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Путина начать переговоры, в частности, из-за санкционного давления на Россию.

"Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров очень легко. Трамп должен перенести свою применяемую ко мне риторику на Путина", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что на столе американского президента есть санкционные инструменты против России, которые он может применить. В то же время Зеленский предположил, что причины позиции Трампа по отношению к Путину могут быть связаны с их особыми отношениями, однако подчеркнул, что не знает, в чем именно дело.

Отдельно глава украинского государства подверг критике заявления Трампа о том, что Украина якобы причастна к росту цен на дизельное топливо в США. Зеленский назвал такие обвинения несправедливыми.

Он пояснил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам являются ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, ситуацию могло бы изменить энергетическое перемирие, однако договориться о нем пока не удалось.

"Президент Трамп не может достичь соглашения по этому поводу с Путиным. Путин отказывает ему. Поэтому президент решает возложить вину не на Путина, а на меня", – сказал Зеленский.

Украинский президент также заявил, что объяснения Трампа по поводу причин роста цен на топливо в США не соответствуют действительности.

"У нас хорошие отношения с Трампом и я думаю, это несправедливо, что он возлагает вину на меня. Он меняет контекст", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Он также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

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