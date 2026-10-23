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23 октября 2026, 07:56

Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: есть пострадавшие

23 октября 2026, 07:56
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Фото: ОВА
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В ночь на 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждена инфраструктура, а в Павлограде – административное здание и частный дом.

На Никопольщине россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Пострадал 44-летний мужчина, который будет лечиться амбулаторно.

В Шахтерской громаде Синельниковского района пострадала 26-летняя женщина – она также на амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.

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