Фото: ОВА

В ночь на 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждена инфраструктура, а в Павлограде – административное здание и частный дом.

На Никопольщине россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Пострадал 44-летний мужчина, который будет лечиться амбулаторно.

В Шахтерской громаде Синельниковского района пострадала 26-летняя женщина – она также на амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.