В Ровенской области из-за российского обстрела предприятия травмировались два человека

Фото: ГСЧС

В Ровенской области в результате российских обстрелов на территории одного из предприятий возник пожар. По предварительной информации, травмировались два человека

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Пожар на предприятии был ликвидирован.

Обстоятельства и последствия российской атаки уточняются.

Напомним, что в Херсоне в результате российского авиаудара по жилому массиву 17 октября погиб один человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших — дети в возрасте одного месяца и 11 лет. Российские войска сбросили на Корабельный район города восемь авиабомб.