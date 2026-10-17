В Херсоне из-за российского авиаудара пострадали 20 человек, в том числе месячный младенец

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В Херсоне в результате российского авиаудара по жилому массиву 17 октября погиб один человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших — дети в возрасте одного месяца и 11 лет. Российские войска сбросили на Корабельный район города восемь авиабомб

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает RegioNews .

По его словам, российские войска начали атаковать Херсон управляемыми авиабомбами около 4:00. В течение часа произошло два авиаудара. Под ударом оказались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Повторную атаку россияне нанесли, когда медики прибыли оказывать помощь раненым после первых попаданий. В результате погиб водитель экстренной медицинской помощи, а медикиня получила ранения.

По состоянию на момент сообщения известно о 21 пострадавшем: одном погибшем и 20 раненых. Среди раненых — младенец один месяц и 11-летний ребенок.

Напомним, что вечером 16 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову . В результате атаки пострадали 15 человек, в том числе трое детей.