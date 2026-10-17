На Рівненщині через російський обстріл підприємства травмувалися двоє людей

Фото: ДСНС

На Рівненщині внаслідок російського обстрілу на території одного з підприємств виникла пожежа. За попередньою інформацією, травмувалися двоє людей

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Пожежу на підприємстві ліквідували.

Обставини та наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб.