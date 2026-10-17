На Рівненщині через російський обстріл підприємства травмувалися двоє людей
На Рівненщині внаслідок російського обстрілу на території одного з підприємств виникла пожежа. За попередньою інформацією, травмувалися двоє людей
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Пожежу на підприємстві ліквідували.
Обставини та наслідки російської атаки уточнюються.
Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб.
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