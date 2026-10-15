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15 октября 2026, 10:21

Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

15 октября 2026, 10:21
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Удар по Омскому НПЗ 8 октября 2026 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы

Об этом президент Украины сказал в интервью Financial Times, передает RegioNews.

"Ограничений на удары по НПЗ больше нет. С нас достаточно", – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина приостановила атаки на энергетические объекты, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала избивать по украинской энергетике и убивать мирных жителей – более 100 за последнюю неделю.

Президент отметил, что, несмотря на паузу, Украина осталась без американских предупреждений о запуске РФ баллистических ракет, а ограничения Starlink осложнили действия на фронте и удары по российским военным объектам. Он не считает, что это были технические проблемы.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому варианту прекращения огня.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно сообщил в соцсетях о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать гарантии по энергетическому перемирию, однако Россия также должна подтвердить готовность соблюдать договоренности.

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