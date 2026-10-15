Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросу привлечения иностранных добровольцев в Украину

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросу привлечения иностранных добровольцев в Украину

Фото: из открытых источников

Как известно, в мире более 2 миллиардов людей живут в странах, вовлеченных в различные военные конфликты, и в нескольких странах есть очереди добровольцев, которые просят содействия для выезда в Украину, поэтому этот процесс требует организации и планирования.

Очень малый процент иностранцев имеет возможность доехать до Украины, этот вопрос не масштабируется, большую часть иностранцев завез в 2026-м году завез корпус "Хартия", причем половина из них вообще за деньги волонтеров, без государственного финансирования.

Зеленский на заседании Ставки поставил задачу в ноябре запустить в работу новый центр рекрутинга иностранцев в составе Нацгвардии, чтобы ускорить и масштабировать работу.

Президент заслушал предложения по срокам проведения базовой общей военной подготовки для иностранцев. Министерство обороны и Генштаб предлагали сделать для иностранных добровольцев 58 дней БОВП, а корпус "Хартия" предлагает – 21 день интенсивной подготовки.

В результате Зеленский поставил задачу реализовать оба подхода – в МО срок БОВП будет, как они и предлагали 58 дней, а НГУ сможет проводить подготовку 21 день.

Таким образом, на Ставке впервые были озвучены некоторые практические проблемы, которые раньше не обсуждались и не решались по иностранцам на высшем уровне.

Зеленский определил сроки, чтобы программа завоза иностранцев получила реальное финансирование и организационную поддержку, также определены должностные лица, которые должны за это отвечать.

Я командую ротой в 23-м штурмовом полку РУГ корпуса "Хартия", все должности штурмовиков в полку занимают исключительно иностранные добровольцы, и они успешно штурмуют в полосе сразу нескольких бригад. Нам остро нужны такие мотивированные бойцы. Очередь до вступления в РУГ в Латинской Америке – более 5 тысяч добровольцев, которые ждут, когда их смогут принять на пехотные должности в Украине.

Спасибо Верховному главнокомандующему В. Зеленскому и всем членам Ставки за внимание к стратегическому вопросу – завозу иностранцев, что, безусловно, является одним из приоритетов для сил обороны и для выживания украинской нации и украинской экономики.