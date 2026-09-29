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29 вересня 2026, 13:26

У Рівному врятували 15-річного хлопця після передозування метадоном

29 вересня 2026, 13:26
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Рівному медикам вдалося врятувати 15-річного хлопця, який опинився у критичному стані через передозування метадоном

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Як розповів лікар Олександр Дейнеко, життя підлітка вдалося врятувати завдяки пильності людей, які вчасно помітили, що йому стало зле, та викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Медик також оприлюднив результат експрес-тесту, який підтвердив наявність метадону в організмі хлопця.

Лікар наголосив, що метадон є синтетичним опіоїдом. Його передозування може спричинити пригнічення центральної нервової системи, зупинку дихання та становити загрозу для життя.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка залучала трьох дітей до наркоторгівлі. За її вказівкою діти передавали покупцям психотропи та забирали гроші. Зловминицю судитимуть за торгівлю людьми та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей.

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