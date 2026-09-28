В Ровенской области водитель Audi наехала на 7-летнюю девочку: ребенка госпитализировали

Фото: полиция Ровенской области

В Костополе Ровенской области в результате ДТП травмировалась 7-летняя девочка. Автопроисшествие произошло 28 сентября около 07:50 на улице Ровенской

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Audi при повороте направо не пропустила малолетнюю пешеходку и допустила наезд на нее. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с 14-летней сестрой.

В результате ДТП 7-летняя девочка получила скальпированную рану головы. Ее госпитализировали в областную больницу, где ребенок проходит дополнительное обследование.

14-летняя сестра девочки не пострадала.

Полицейские установили, что водитель Audi была трезвой.

По факту ДТП правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Напомним, вечером 27 сентября на Львовщине на объездной столкнулись легковушки . Один человек погиб, еще два – получили травмы.