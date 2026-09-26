На дорогу выбежало животное: в Ровенской области молодой мотоциклист разбился насмерть
Авария произошла 25 сентября на трассе «Киев-Ковель-Ягодин» вблизи села Ромейки. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
23-летний водитель мотоцикла Yamaha не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего упал с двухколесного. Предварительно, как рассказали очевидцы, на дорогу выбежало животное. К сожалению, мотоциклист скончался от полученных травм.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.
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