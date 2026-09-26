На дорогу вибігла тварина: на Рівненщині молодий мотоцикліст розбився на смерть

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

23-річний водій мотоцикла Yamaha не обрав безпечну швидкість та не впорався з керуванням, через що впав з двоколісного. Попередньо, як розповіли очевидці, на дорогу вибігла тварина. На жаль, мотоцикліст помер від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.