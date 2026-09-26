Силы обороны ударили по Ильскому НПЗ в РФ

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В Генштабе подтвердили, что в ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края России поражены нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные дронами ударили по Ильскому НПЗ в РФ. На территории предприятия произошел пожар.

В Генштабе уточняют, что этот нефтеперерабатывающий завод обладает общей мощностью переработки около 6,6 млн. тонн нефти в год. Продукцию используют, в частности, для русской армии.

Напомним, в течение 22 сентября и ночью на 23 сентября подразделения Сил обороны поразили пункты управления БпЛА, состав "Рубикона" и позиции оккупантов.