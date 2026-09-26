Россияне атаковали Одесщину: загорелась гостиница

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

По словам спасателей, из-за попадания загорелся двухэтажный недействующий гостинично-ресторанный комплекс и административные здания. Кроме того, выбиты стекла и повреждены фасады десяти частных жилых домов и двух трехэтажных жилых домов.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, также ночью россияне атаковали столицу. Один из дронов упал на территории торгового центра.