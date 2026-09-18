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18 сентября 2026, 08:32

Искала "легкий заработок": в Днепре СБУ задержала 17-летнюю информаторку РФ

18 сентября 2026, 08:32
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Фото: СБУ
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В Днепре военная контрразведка Службы безопасности задержала 17-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что девушка собирала информацию о расположении украинских военных подразделений для подготовки российских ракетно-дроновых атак.

По материалам дела, несовершеннолетняя должна была отслеживать координаты подразделений ВСУ и Национальной гвардии в Днепре. Собранные сведения она передавала российскому куратору через мессенджер.

Как сообщают в СБУ, девушка попала в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где искала возможность "легкого" заработка. После вербовки она обходила улицы города и скрыто фотографировала, как ей казалось, объекты, которые могли использовать украинские военные.

Полученные материалы она посылала куратору в виде фотографий и скриншотов Google Maps с обозначенными координатами потенциальных целей.

Контрразведчики СБУ заявляют, что разоблачили девушку на начальном этапе ее деятельности и задержали по месту жительства. В ходе обыска у нее изъяли смартфон с разведывательными материалами и координатами украинских объектов.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

По этой статье ей может грозить до 12 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители решают вопрос дополнительной квалификации ее действий по статье о государственной измене.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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