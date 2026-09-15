На Львовщине взорвался газовый баллончик в квартире на девятом этаже

Ночью 14 сентября в Винниках Львовской области произошел взрыв в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло около 04:00 по улице Кольцевой, 4.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллончик для заправки зажигалок.

В результате происшествия в квартире выбило окно на балконе. Других последствий не сообщается.

Пожарно-спасательные подразделения на месте происшествия работы не проводили.

Напомним, летом во Львове в квартире взорвалась батарея для подзарядки авто. Владелец жилья получил термические ожоги и был госпитализирован. Взрыв повредил два окна в квартире и одно окно в подъезде.