Хотів підпалити цигарку електрокип'ятильником: на Рівненщині травмувався 17-річний хлопець

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На Костопільщині 17-річний хлопець отримав опіки внаслідок вибуху електрокип'ятильника. Інцидент стався ввечері 21 вересня у селі Малий Мидськ

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що вдома хлопець намагався підпалити цигарку за допомогою електрокип’ятильника. У цей момент прилад вибухнув.

Унаслідок події юнак отримав вибухово-опікову травму та термічні опіки обличчя й очей -ІІ ступенів. Його госпіталізували до лікарні.

За фактом події поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини.

Правоохоронці закликають користуватися електроприладами лише за призначенням і дотримуватися правил безпеки. Необережність під час користування ними може призвести до серйозних травм.

Нагадаємо, на Львівщині вибухнув газовий балончик у квартирі на дев'ятому поверсі. У квартирі вибило вікно на балконі. На щастя, ніхто не постраждав.