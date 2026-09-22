Хотів підпалити цигарку електрокип'ятильником: на Рівненщині травмувався 17-річний хлопець
На Костопільщині 17-річний хлопець отримав опіки внаслідок вибуху електрокип'ятильника. Інцидент стався ввечері 21 вересня у селі Малий Мидськ
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що вдома хлопець намагався підпалити цигарку за допомогою електрокип’ятильника. У цей момент прилад вибухнув.
Унаслідок події юнак отримав вибухово-опікову травму та термічні опіки обличчя й очей -ІІ ступенів. Його госпіталізували до лікарні.
За фактом події поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини.
Правоохоронці закликають користуватися електроприладами лише за призначенням і дотримуватися правил безпеки. Необережність під час користування ними може призвести до серйозних травм.
Нагадаємо, на Львівщині вибухнув газовий балончик у квартирі на дев'ятому поверсі. У квартирі вибило вікно на балконі. На щастя, ніхто не постраждав.