В Ровно 17-летний курьер мошенников забрал у пенсионера более 8 тысяч долларов

Фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Парень забрал у 87-летнего мужчины сбережения после того, как сообщник по телефону сообщил пенсионеру, что его дочь якобы попала в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

По данным полиции, потерпевший получил звонок от незнакомца, который рассказал о вымышленной аварии. Вскоре в квартиру пенсионера пришел молодой человек, которому мужчина, желая помочь дочери, передал все свои сбережения — 8700 долларов и 22 тысячи гривен.

Правоохранители оперативно установили личность мужчины, который непосредственно забирал деньги. 17-летний житель Ровенского района был задержан на улице Киевской в Ровно.

По данным следствия, молодой человек добровольно выдал полицейским часть полученных средств. Предварительно установлено, что он согласился на предложение заработка в интернете из-за сложного материального положения.

Следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Напомним, что в Черновицкой областях правоохранители расследуют дела по мошенничеству . Местных жителей обманули псевдопродавцы в интернет-магазинах.