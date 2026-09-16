На Рівненщині маршрутка наїхала на пенсіонерку: жінка в лікарні
У Дубні на Рівненщині маршрутка наїхала на 66-річну пішохідку. Жінка отримала травму, її госпіталізували
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія сталася 15 вересня близько 10:00 на території автостанції на вулиці Забрамі.
За попередніми даними слідства, 59-річний водій Mercedes-Benz, виїжджаючи заднім ходом із місця для паркування, не помітив жінку, яка рухалася позаду транспортного засобу, та здійснив наїзд.
Потерпілу з переломом ключиці доставили до Дубенської міської лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" вантажівка на смерть збила пішохода. 43-річний водій вантажного автомобіля, житель Київщини, рухався неосвітленою ділянкою дороги, коли на проїзну частину раптово вийшов чоловік.