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16 вересня 2026, 12:13

На Рівненщині маршрутка наїхала на пенсіонерку: жінка в лікарні

16 вересня 2026, 12:13
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Фото: Національна поліція
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У Дубні на Рівненщині маршрутка наїхала на 66-річну пішохідку. Жінка отримала травму, її госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 15 вересня близько 10:00 на території автостанції на вулиці Забрамі.

За попередніми даними слідства, 59-річний водій Mercedes-Benz, виїжджаючи заднім ходом із місця для паркування, не помітив жінку, яка рухалася позаду транспортного засобу, та здійснив наїзд.

Потерпілу з переломом ключиці доставили до Дубенської міської лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" вантажівка на смерть збила пішохода. 43-річний водій вантажного автомобіля, житель Київщини, рухався неосвітленою ділянкою дороги, коли на проїзну частину раптово вийшов чоловік.

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Рівненська область пішохід жінка пенсіонерка наїзд маршрутка
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