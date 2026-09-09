В Ровно 18-летний парень ограбил пенсионера на четверть миллиона

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В Ровенской области задержан 18-летний парень. Оказалось, что он ограбил пенсионера

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

4 августа в полицию обратился 77-летний мужчина. Он рассказал, что отсутствовал в своем общежитии, а когда вернулся - увидел, что исчезли 5175 евро и 33 тысяч гривен. Подозревал он своего соседа, недавно заселившегося.

Оказалось, что 18-летний злоумышленник увидел на полке в общем шкафу, которым пользовался пенсионер, значительную сумму денег. Из-за затруднительного материального положения он решил украсть деньги. Его задержали на вокзале, когда он пытался скрыться.

Теперь парню грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.