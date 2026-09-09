У Рівному 18-річний хлопець пограбував пенсіонера на чверть мільйона

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У Рівненській області затримали 18-річного хлопця. Виявилось, що він пограбував пенсіонера

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

4 серпня до поліції звернувся 77-річний чоловік. Він розповів, що був відсутнім у своєму гуртожитку, а коли повернувся - побачив, що зникли 5 175 євро та 33 тисяч гривень. Підозрював він свого сусіда, який нещодавно заселився.

Виявилось, що 18-річний зловмисник побачив на полиці у спільній шафі, якою користувався пенсіонер, значну суму грошей. Через скрутне матеріальне становище він вирішив вкрасти гроші. Його затримали на вокзалі,коли він намагався втекти.

Тепер хлопцю загрожуватиме від 5 до 8 років позбавленя волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.