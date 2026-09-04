Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, который, по данным следствия, организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Свои услуги он оценивал в 5 тысяч долларов

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, фигурант подыскивал мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно уехать из Украины. Одному из потенциальных "клиентов" он предложил помочь пересечь границу с Румынией вне официальных пунктов пропуска.

Для этого мужчина должен был прибыть в Черновцы. Оттуда его планировали доставить на границу и незаконно переправить на территорию Румынии.

2 сентября правоохранители задокументировали получение фигурантом 5 тысяч долларов при содействии в незаконной переправке военнообязанного через государственную границу. После передачи средств 24-летний мужчина был задержан.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении врачу-невропатологу коммунальной больницы и двум его сообщникам, организовавшим масштабный бизнес по торговле инвалидностью.