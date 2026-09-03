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03 сентября 2026, 14:45

В Херсонской области за 8 тысяч долларов продавали "рейсы для уклонистов"

03 сентября 2026, 14:45
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Фото: Национальная полиция
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В Херсонской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы. Злоумышленников задержали буквально за три километра до "цели"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатор схемы искал "клиентов" в соцсетях. Он предлагал "помощь" в переправке в Молдову. За свои услуги он просил 8 тысяч долларов.

За эти деньги злоумышленник организовывал доставку нарушителей из Херсона через Одесщину к границе, минуя блокпосты. Задержали участников схемы в трех километрах от государственной границы.

"Во время обысков изъяли документы, банковские карты, печать благотворительного фонда, транспортное средство и мобильные телефоны. Задержанным сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через границу", - говорят пограничники.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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пограничники уклонение от мобилизации Херсонская область
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