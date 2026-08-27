На Рівненщині п'яний водій збив підлітка і просто втік

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У Рівненській області будуть судити водія. Виявилось, що він був п'яним, коли збив підлітка

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів поблизу села Великий Житин 28 травня. 38-річний водій Toyota був п'яним за кермом. Він не надав перевагу мотоциклу Suzuki під керуванням 16-річного хлопця. Після зіткнення водій авто не зупинився і не викликав екстрені служби, не надав допомоги і просто втік.

Очевидці викликали медиків. Підлітка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом ноги. Наразі правоохоронці затримали водія авто. Виявилось, що на момент ДТП він був у п'яному стані.

Тепер найближчим часом він постане перед судом. Чоловіку може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп".