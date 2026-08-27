В Ровенской области произошло смертельное ДТП, погиб пассажир

Фото: полиция Ровенской области

На Березновщине 26 августа произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще одна пассажирка получили травмы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 26 августа около 19:05 на дороге между селами Малинск и Кузьмовка.

По предварительным данным полиции, 20-летняя жительница Кузьмовки, управляя автомобилем Renault Kangoo, после обгона попутного транспортного средства потеряла контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП 22-летний пассажир, житель села Волоша, погиб на месте.

20-летнюю водитель госпитализировали с политравмой, закрытым переломом таза и убоем грудной клетки.

Также травмировалась 19-летняя пассажирка из Сарны. У нее диагностировали открытый перелом ноги, гематомы и ссадины.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Предварительно установлено, что водитель была трезвой. Автомобиль изъяли.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб . От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.