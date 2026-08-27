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27 августа 2026, 22:55

"Укрзализныця" до утра сделала все платные залы ожидания бесплатными

27 августа 2026, 22:55
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Фото иллюстративное
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Все платные залы ожидания на железнодорожных вокзалах Украины к утру пятницы будут доступны бесплатно для пассажиров

Об этом сообщила Укрзализныця, передает RegioNews .

Такое решение приняла Укрзализныця из-за значительных задержек поездов на фоне российских атак.

В Укрзализныце отметили, что из-за угрозы ударов РФ баллистическим вооружением и реактивными дронами график движения поездов претерпел существенные изменения.

Пока ж/д работают над восстановлением графика и обеспечением безопасного движения, вокзалы остаются открытыми для пассажиров.

Бесплатно воспользоваться платными залами ожидания могут все пассажиры, в том числе семьи с детьми и люди постарше.

На вокзалах также доступны вода и чай, а в пунктах несокрушимости пассажиры могут переждать задержку и зарядить электронные устройства.

В Укрзализныце подчеркнули, что продолжают работать над тем, чтобы пассажиры могли безопасно добраться до места назначения.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины в течение дня 27 августа сбили и заглушили около 120 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину. Большинство дронов враг направил в направлении Киева.

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