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18 августа 2026, 20:55

Возле Запорожской АЭС дрон атаковал автобусную остановку: есть погибший и раненые

18 августа 2026, 20:55
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Фото: EPA/UPG
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У Запорожской атомной электростанции утром 18 августа взорвался дрон на автобусной остановке, которой пользуются работники станции. В результате взрыва погиб один человек, еще 15 работников и подрядчиков получили ранения, трое из них — тяжелые

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, передает RegioNews .

Взрыв произошел около 06:00. В общей сложности пострадали 16 работников и подрядчиков станции.

В МАГАТЭ также сообщили об атаках в промышленной зоне Запорожской АЭС. В то же время повреждения, повлиявшие на ядерную безопасность или защищенность станции, не зафиксировали.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех, кто совершает атаки на атомные электростанции или их персонал, немедленно прекратить такие действия.

"Эти неприемлемые действия находятся в полном противоречии с семью основными принципами и пятью принципами защиты Запорожской АЭС и создают значительные риски для ядерной безопасности и защищенности во время конфликта", - заявил Гросси.

МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией России. Агентство ранее неоднократно отмечало, что военная активность вблизи станции создает риски для ее ядерной безопасности и персонала.

Напомним, что Запорожская АЭС 4 августа потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах, являющихся резервным источником питания для обеспечения ядерной безопасности.

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