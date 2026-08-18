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18 августа 2026, 21:12

Шесть лет тюрьмы за смерть женщины: в Кировоградской области пьяный водитель без прав сбил человека и скрылся

18 августа 2026, 21:12
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Фото: САП
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В Кировоградской области 35-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, и оставление потерпевшей без помощи

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуроров, в апреле 2026 года мужчина, не имевший водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером на дороге между Гайвороном и селом Хащувате он превысил безопасную скорость и сбил женщину, которая двигалась у края проезжей части. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

После наезда водитель не остановился, не вызвал скорую и полицию и не оказал пострадавшей помощи. Несмотря на повреждение автомобиля, он покинул место аварии.

Гайворонский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 286-1 и части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы и лишил права управлять транспортными средствами сроком девять лет.

Напомним, что житель Ровно, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права водить транспортные средства.

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