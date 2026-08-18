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18 августа 2026, 21:50

В Харькове полицейские разоблачили мужчину в серии краж кондиционеров

18 августа 2026, 21:50
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Фото иллюстративное
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В Харькове полицейские сообщили мужчине о подозрении в серии краж внешних блоков кондиционеров. Общая сумма нанесенного ущерба по двум эпизодам составляет более 37 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в июне 2026 года мужчина заметил возле одного из торговых помещений внешние блоки кондиционеров. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он демонтировал и угнал три блока климатической техники.

Ущерб от этой кражи составил более 30 тысяч гривен. Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

Правоохранители также установили, что в июле 2026 года фигурант аналогичным способом угнал еще один внешний блок кондиционера из другого торгового помещения. Стоимость похищенного составила 7400 гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в краже имущества из дома военнослужащего в Чечелевском районе города.

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кража полиция Харьков кондиционеры
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