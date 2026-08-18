На Рівненщині провели ярмарок на підтримку ЗСУ
Волонтери міста Вараш спільно з ГО "Захист держави" провели благодійний ярмарок. Головною метою став збір для військових
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Місцеві жителі допомагали з організацією ярмарку, підтримували захід, купували різні товари та робили благодійні внески. В результаті вдалось зібрати 122 тисячі гривень на потреби ЗСУ.
"У нас немає вибору. Це наша країна, наша земля, наш дім. Стояти осторонь — неможливо. Потрібно усім, кожному на своєму рівні, робити все заради результату — щоб військові відчували підтримку і мали все необхідне", — зазначила керівниця осередку ГО "Захист Держави" у Вараші Ірина Соловей.
Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.
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