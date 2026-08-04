Ужасное ДТП в Ровенской области: легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель в коме

В селе Большие Межиричи в Корее произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — автомобиль ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Полиция Ровенской области открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, ДТП произошло 3 августа около 14:00. За рулем легковушки находился 37-летний житель села Городище. Двигаясь по дороге в Больших Межиричах, он не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, из-за чего потерял управление транспортным средством.

В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель получил тяжелые травмы. Медики предварительно диагностировали у него политравму, проникающую открытую рану брюшного участка, ушиб грудной клетки и состояние комы.

Пострадавшего госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. По информации правоохранителей, он находится в тяжелом состоянии и без сознания.

Следователь проводит досудебное расследование и выясняет все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема . Пострадавшую госпитализировали.