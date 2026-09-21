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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
21 сентября 2026, 21:55

Цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л: кто борется с этой бедой

21 сентября 2026, 21:55
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Пока цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л в надежде на разворот мировых котировок, посмотрели, что происходит с горючим в мире, как оно там дорожает и кто как борется с этой рукотворной бедой. (Спойлер – все это к лампочке)
Пока цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л в надежде на разворот мировых котировок, посмотрели, что происходит с горючим в мире, как оно там дорожает и кто как борется с этой рукотворной бедой. (Спойлер – все это к лампочке)
Фото из открытых источников
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Отдельные правительства пытались субсидировать цены. Как будто было неплохо, но когда программы кончились, пружина выпрямилась и это привело к шоку у потребителей, которые в присущей себе манере сразу забыли все хорошее. Польскому правительству эти напрасные заигрывания стоили $1,3 млрд, а в результате получили рекордные темпы роста цен. И дыру в бюджете.

Исключение составляет Румыния, там "льготная" программа продолжается, но еще не вечер.

Во Франции пробовали давить на топливные компании, угрожали введением налога на овер-прибыль, формируемого в добывающем и нефтеперерабатывающем кластерах местного гиганта Total. Закончилось это дефицитом горючего как у самой Total, которую буквально высушили из-за низких цен, так и у закрывшихся конкурентов, так как не могли конкурировать с низкими ценами в Total.

Украина, которая не делала ничего, потому что не имеет на это денег, пришла к такому же результату на ценовых табло, но не с дефицитом, а с профицитом топлива, который, в частности, наблюдается сегодня. И что самое показательное и несколько странное: такой средний результат удорожания горючего Украина демонстрирует в условиях войны с постоянными прилетами по отраслевой инфраструктуре. В этом феномене еще предстоит разбираться.

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