Цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л: кто борется с этой бедой

Пока цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л в надежде на разворот мировых котировок, посмотрели, что происходит с горючим в мире, как оно там дорожает и кто как борется с этой рукотворной бедой. (Спойлер – все это к лампочке)

Пока цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л в надежде на разворот мировых котировок, посмотрели, что происходит с горючим в мире, как оно там дорожает и кто как борется с этой рукотворной бедой. (Спойлер – все это к лампочке)

Фото из открытых источников

Отдельные правительства пытались субсидировать цены. Как будто было неплохо, но когда программы кончились, пружина выпрямилась и это привело к шоку у потребителей, которые в присущей себе манере сразу забыли все хорошее. Польскому правительству эти напрасные заигрывания стоили $1,3 млрд, а в результате получили рекордные темпы роста цен. И дыру в бюджете. Исключение составляет Румыния, там "льготная" программа продолжается, но еще не вечер. Во Франции пробовали давить на топливные компании, угрожали введением налога на овер-прибыль, формируемого в добывающем и нефтеперерабатывающем кластерах местного гиганта Total. Закончилось это дефицитом горючего как у самой Total, которую буквально высушили из-за низких цен, так и у закрывшихся конкурентов, так как не могли конкурировать с низкими ценами в Total. Украина, которая не делала ничего, потому что не имеет на это денег, пришла к такому же результату на ценовых табло, но не с дефицитом, а с профицитом топлива, который, в частности, наблюдается сегодня. И что самое показательное и несколько странное: такой средний результат удорожания горючего Украина демонстрирует в условиях войны с постоянными прилетами по отраслевой инфраструктуре. В этом феномене еще предстоит разбираться.

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