В Ровенской области женщина напала с ножом на собственного брата
В Ровенской области женщину отправили за решетку. Она в пьяном состоянии с ножом напала на родного брата
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Клевань. 34-летний мужчина и его 44-летняя сестра устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, женщина взяла кухонный нож и ударила брата в живот. Мужчину госпитализировали с проникающей колото-резаной раной и повреждением печени.
Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в умышленном убийстве , соединенном с изнасилованием, а также в совершении сексуального насилия, повлекшего тяжкие последствия.
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