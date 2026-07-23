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23 июля 2026, 20:15

В Киевской области подросток погиб на железной дороге

23 июля 2026, 20:15
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Фото: Национальная полиция
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В Киевской области погиб 14-летний мальчик. Трагедия произошла на платформе железнодорожной станции в селе Малая Александровка

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Машинист поезда сообщил правоохранителям, что нашел тело 14-летнего парня на платформе железнодорожной станции. Выяснилось, что подросток раньше неоднократно занимался "зацепингом". В настоящее время начали расследование. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.

"Полиция Киевщины призывает родителей говорить с детьми об опасности зацепинга и важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Отмечайте, что такие развлечения могут иметь трагические последствия и стоить жизни", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее неподалеку от железнодорожной станции на Житомирщине подростка ударило током. Его госпитализировали с термическими ожогами и переломами.

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