Десять раненых и поврежденные дома: враг нанес удар по Славянску

Фото: Вадим Лях

Российские захватчики нанесли авиаудар по Славянску, повреждено по меньшей мере семь многоэтажек

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях в Фейсбуке, передает RegioNews .

"Сегодня, 23 июля, в 15:40, враг нанес авиаудара по Славянску. Попадание в район многоэтажной застройки. Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек", - написал глава города.

Как проинформировал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате обстрела Славянска по меньшей мере 10 человек получили ранения.

"На месте работают все ответственные службы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", – отметил Филашкин.

Он заявил, что россияне снова сознательно ударили по жилым кварталам.

"Они охотятся за мирными людьми и пытаются превратить обычную жизнь в постоянный страх", - написал начальник ОВА.

Напомним, что в Херсонской области в течение дня враг применил авиацию и дроны, в результате чего 16 гражданских получили травмы.