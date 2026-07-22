В Кривом Роге женщина напала на полицейского и пыталась отобрать автомат

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В Кривом Роге женщина напала на двух патрульных полицейских. Это случилось, когда они задерживали ее друга

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло днем во дворе одного из жилых домов. Местные жители обратились в полицию из-за того, что группа молодых людей на улице распивали алкоголь. Патрильные увидели там компанию из трех девушек и парня.

Из-за того, что парень сопротивлялся, его решили задержание. Однако женщина несколько раз ударила одного из патрульных в голову, лицо и шею, сбила с него служебную фуражку, а также схватилась за его автомат и принялась силой тащить оружие на себя.

После этого женщина переключилась на другую инспекторку, которая пыталась одеть на задержанные наручники. Она хватала патрульную за форменную одежду, сбила головной убор и нанесла несколько ударов в левое плечо.

На суде женщина признала вину. Она отметила, что сначала хотела защитить друга только словами, но под действием алкоголя пошла на физическое сопротивление. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы, которое освободили от отбывания, заменив один годом испытательного срока.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.