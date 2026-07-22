13:00  22 июля
В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину
09:59  22 июля
В Харьковской области трое детей упали в реку: 11-летняя девочка погибла
08:09  22 июля
Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
UA | RU
UA | RU
22 июля 2026, 20:35

В Кривом Роге женщина напала на полицейского и пыталась отобрать автомат

22 июля 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге женщина напала на двух патрульных полицейских. Это случилось, когда они задерживали ее друга

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло днем во дворе одного из жилых домов. Местные жители обратились в полицию из-за того, что группа молодых людей на улице распивали алкоголь. Патрильные увидели там компанию из трех девушек и парня.

Из-за того, что парень сопротивлялся, его решили задержание. Однако женщина несколько раз ударила одного из патрульных в голову, лицо и шею, сбила с него служебную фуражку, а также схватилась за его автомат и принялась силой тащить оружие на себя.

После этого женщина переключилась на другую инспекторку, которая пыталась одеть на задержанные наручники. Она хватала патрульную за форменную одежду, сбила головной убор и нанесла несколько ударов в левое плечо.

На суде женщина признала вину. Она отметила, что сначала хотела защитить друга только словами, но под действием алкоголя пошла на физическое сопротивление. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы, которое освободили от отбывания, заменив один годом испытательного срока.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение суд Днепропетровская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Шантажировал малолетнюю и хранил тысячи файлов: в Винницкой области педофилов приговорили к 13 и 9 годам тюрьмы
22 июля 2026, 20:37
Российские войска обстреляли Херсонщину: есть погибшая и 12 раненых
22 июля 2026, 19:56
На Буковине мужчину дважды мобилизовал ТЦК
22 июля 2026, 19:50
Похитил ключи из сумки и поехал на "Mercedes": в Самаре будут судить мужчину за кражу
22 июля 2026, 19:36
В Харькове подросток выпал из окна многоэтажки и погиб
22 июля 2026, 19:35
На Волыни мужчина продавал непригодность к службе за 20 тысяч
22 июля 2026, 19:15
Почти полмиллиона убытков на свете: в Кировоградской области будут судить эксдиректора больницы
22 июля 2026, 18:59
ДТП на перекрестке Щербаковского и Эстонского в Киеве: движение транспорта затруднено
22 июля 2026, 18:43
Штамповали документы ТЦК, министерств и суды евространам: в Закарпатье накрыли подпольную типографию
22 июля 2026, 18:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Бутусов
Валерий Пекар
Все блоги »