В Кропивницком будут судить женщину за расправу над знакомым

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В суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в умышленном убийстве, соединенном с изнасилованием, а также в совершении сексуального насилия, повлекшего тяжкие последствия

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews . По данным следствия, в мае этого года компания знакомых собралась в одной из квартир Кропивницкого. 45-летний хозяин пригласил к себе в гости нескольких знакомых, где они совместно употребляли алкогольные напитки.

Во время застолья одна из женщин заснула в другой комнате. Именно после этого, по версии следствия, и начали разворачиваться трагические события.

Следствие считает, что обвиняемая решила, что хозяин квартиры совершил в отношении их знакомой сексуальное насилие.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними возник конфликт, который, по версии следствия, завершился особенно жестоким убийством мужчины и совершением против него насильственных действий сексуального характера. От полученных телесных повреждений 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного, по данным следствия, женщина покинула место преступления. В ходе досудебного расследования правоохранители собрали доказательства, на основании которых обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 11 июля в полицию поступило сообщение о произошедшем возле одного из домов в городе Слобожанское Харьковской области.