В Виннице с 1 августа существенно увеличится стоимость проезда в городском транспорте

Фото: Винницкий городской совет

В Виннице с 1 августа стоимость разовой поездки в автобусах и электротранспорте составит 25 гривен. Новые тарифы утвердил исполнительный комитет горсовета

Об этом сообщил Винницкий городской совет, передает RegioNews .

В Винницкой транспортной компании отметили, что себестоимость перевозки одного пассажира составляет 34 гривны в электротранспорте и 41 гривну в автобусах.

Для владельцев персонализированной "Муниципальной карты винничанина" проездной на 130 поездок в течение 30 дней будет стоить 1500 гривен, на 80 поездок - 1200 гривен. Безлимитный проездной на 30 дней обойдется в 2250 гривен.

Для студентов проездной на 130 поездок будет стоить 750 гривен, на 80 – 600 гривен. Для школьников – 450 и 360 гривен соответственно.

На неперсонализированной карточке 130 поездок обойдется в 1725 гривен, 80 - 1380 гривен, а безлимитный проездной - 2600 гривен.

Возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут для владельцев "Муниципальной карты винничанина" сохранят. Льготные перевозки будут и дальше компенсировать из бюджета общины.

До 1 августа в Виннице разовая поездка стоит: 12 грн – в трамваях и троллейбусах; 15 грн – в муниципальных автобусах.

Напомним, что в Киеве с 15 июля выросли цены на проезд в коммунальном транспорте. Стало известно, как можно сэкономить на этих расходах.