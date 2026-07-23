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23 июля 2026, 22:55

Военные накрыли огнем русские пушки и оккупантов

23 июля 2026, 22:55
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские пограничники показали свежие кадры по Северо-Слобожанскому направлению. На видео можно увидеть работу операторов БПЛА 5 пограничного отряда

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинским военным удалось уничтожить РСЗО БМ-21 "Град", два орудия, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", антенны связи, генератор, автомобили, мотоцикл, электромотоцикл, электросамокат, беспилотники типа "ждун", позицию взлета вражеских БПЛА и позиций вражеских БПЛА. Кроме того, окупантов стало меньше.

"Каждое успешное поражение уменьшает боевые возможности врага, лишает его возможностей вести разведку, обстреливать украинские позиции и приближает нашу Победу", - говорят военные.


Напомним, ранее украинские военные атаковали состав с горюче-смазочными материалами вражеской армии. Они сделали это посредством самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства.

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