Военные накрыли огнем русские пушки и оккупантов
Украинские пограничники показали свежие кадры по Северо-Слобожанскому направлению. На видео можно увидеть работу операторов БПЛА 5 пограничного отряда
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Украинским военным удалось уничтожить РСЗО БМ-21 "Град", два орудия, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", антенны связи, генератор, автомобили, мотоцикл, электромотоцикл, электросамокат, беспилотники типа "ждун", позицию взлета вражеских БПЛА и позиций вражеских БПЛА. Кроме того, окупантов стало меньше.
"Каждое успешное поражение уменьшает боевые возможности врага, лишает его возможностей вести разведку, обстреливать украинские позиции и приближает нашу Победу", - говорят военные.
Напомним, ранее украинские военные атаковали состав с горюче-смазочными материалами вражеской армии. Они сделали это посредством самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства.