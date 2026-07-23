Почти половина вышла замуж онлайн: в Минюст показали статистику браков за этот год
В Украине среди пар, поженившихся в первое полугодие этого года, почти половина избрала онлайн-регистрацию. При этом больше всего браков зарегистрировали в столице
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.
За первое полугодие 2026 года в Украине поженились 79 516 пар. Из них 30488 пар воспользовались услугой онлайн-регистрации. Это 38,3% от общего количества. Больше всего свадеб отпраздновали:
- в Киеве – почти 20 тысяч браков;
- на Днепропетровщине – 15,5 тысяч;
- на Львовщине – почти 9 тысяч;
- в Киевской области – 3,3 тысячи;
- в Одесской области – 3,2 тысячи.
Напомним, ранее стало известно, что в течение января – июня 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Кривом Роге водитель насмерть сбил 14-летнюю девушку
23 июля 2026, 23:15Враг ударил по топливной инфраструктуре Житомира: на месте происшествия вспыхнул пожар
23 июля 2026, 22:59Военные накрыли огнем русские пушки и оккупантов
23 июля 2026, 22:55Почти 40 атак в день: на Днепропетровщине трое погибли и более 30 человек пострадали в результате вражеских ударов
23 июля 2026, 22:18В Виннице с 1 августа существенно увеличится стоимость проезда в городском транспорте
23 июля 2026, 21:58В Сумской области адвокаты и судьи организовали схему для ухилянцев
23 июля 2026, 21:55Жестоко убил собственного кота: в Одессе сообщено о подозрении 39-летнему мужчине
23 июля 2026, 21:40Россия нанесла авиаудары по Запорожью: пострадали 18 человек, среди них двое детей
23 июля 2026, 20:56Десять раненых и поврежденные дома: враг нанес удар по Славянску
23 июля 2026, 20:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни