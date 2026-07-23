Почти половина вышла замуж онлайн: в Минюст показали статистику браков за этот год

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В Украине среди пар, поженившихся в первое полугодие этого года, почти половина избрала онлайн-регистрацию. При этом больше всего браков зарегистрировали в столице

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.

За первое полугодие 2026 года в Украине поженились 79 516 пар. Из них 30488 пар воспользовались услугой онлайн-регистрации. Это 38,3% от общего количества. Больше всего свадеб отпраздновали:

в Киеве – почти 20 тысяч браков;

на Днепропетровщине – 15,5 тысяч;

на Львовщине – почти 9 тысяч;

в Киевской области – 3,3 тысячи;

в Одесской области – 3,2 тысячи.

Напомним, ранее стало известно, что в течение января – июня 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.