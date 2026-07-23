Враг ударил по топливной инфраструктуре Житомира: на месте происшествия вспыхнул пожар

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Российские оккупанты вечером 23 июля ударили по объекту топливной инфраструктуры в Житомире, возник пожар

Об этом сообщает глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Враг продолжает наносить удары по топливной инфраструктуре Житомирщины", - отметил Бунечко.

По его словам, на этот раз атакован объект в Житомире.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, локализовали пожар.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало, подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали Днепропетровщину . Три человека погибли, еще 32 получили ранения.