Враг ударил по топливной инфраструктуре Житомира: на месте происшествия вспыхнул пожар
Российские оккупанты вечером 23 июля ударили по объекту топливной инфраструктуры в Житомире, возник пожар
Об этом сообщает глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает RegioNews .
"Враг продолжает наносить удары по топливной инфраструктуре Житомирщины", - отметил Бунечко.
По его словам, на этот раз атакован объект в Житомире.
Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, локализовали пожар.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало, подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали Днепропетровщину . Три человека погибли, еще 32 получили ранения.
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