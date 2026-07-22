Фото: полиция

Происшествие случилось в супермаркете на улице Северной, что в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Киевлянин, находясь пьяным, зашел в супермаркет, начал провоцировать персонал, после чего достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.

Правоохранители задержали 35-летнего нападающего и изъяли оружие.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением предмета специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

За совершенное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС. Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.